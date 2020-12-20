20.12.2020, 08:43

С наступлением холодов появляются недомогания? Причина может быть очень простой!

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Советы эстонских экспертов
Татьяна Писарева,
EST 1
Vikerlase tänav
Vikerlase tänavFoto: Madis Veltman

С наступлением холодов воздух в помещениях становится суше, что может повысить восприимчивость людей к вирусам. Как исправить положение, поддержать защитные силы организма и улучшить микроклимат в жилище, узнавала ”МК-Эстония”.

Сухой воздух для человеческого организма — вредитель, действующий исподтишка: он высушивает кожу, способствует заражению инфекциями, провоцирует рассеянность и утомление, и далеко не сразу удается определить, что именно стало причиной недомоганий.

”До появления ребенка я даже не задумывалась о влажности в квартире, лишь позже я поняла, почему: влажность была в норме круглый год, — рассказала жительница Таллинна Алена Костромина. — С рождением малыша мы переехали в новый дом. Когда начался отопительный сезон, я начала замечать, что кожа и у нас с мужем, и у ребенка стала очень сухая, кремы не спасали. Появилось неприятное ощущение сухости глаз и в носу. Друзья одолжили свой гигрометр — он показал влажность 19%. Мы не поверили, приобрели свой, но и он показал все те же 19%. Теперь необходимо очень быстро решить проблему”.

Главное — вентиляция

Оптимальные параметры влажности в доме могут различаться в зависимости от времени года и региона проживания, но должны соблюдаться в обязательном порядке, в противном случае проблем со здоровьем не избежать. Проблема сухого воздуха действительно именно зимой встает наиболее остро. Чтобы сберечь тепло, мы плотно закрываем и даже заклеиваем окна, отопительные приборы работают с полной отдачей. Влажности при таких условиях просто неоткуда взяться.

Postimees приводит слова профессора Таллиннского технического университета Ярека Курницки, который в программе ”Terevisioon” на ETV рассказал, что из-за сухого воздуха происходит пересыхание и раздражение слизистых оболочек. По словам профессора, когда наступают морозы, например –10–15 градусов, воздух на улице становится сухим. Если поддерживать в комнате температуру около +21 градуса, то относительная влажность будет оставаться чуть выше и при морозной погоде.

Сухой воздух начинает беспокоить людей, когда относительная влажность падает ниже 20%. Здоровый человек привыкает к этому за несколько дней. Однако сухой воздух вызывает пересыхание кожи, поэтому требуется, например, использовать увлажняющий крем.

На слизистых оболочках может возникнуть раздражение. Если слизистые оболочки сухие и раздраженные, повышается восприимчивость людей к вирусам. ”Влияние вируса сложно определить, это во многом зависит от вируса”, — отметил Курницки. У вирусов есть сезонность, и ученые спорят, является ли относительная влажность одним из факторов.

По словам Курницки, если влажность воздуха падает ниже 20%, то симптомы начинают усиливаться, и хотя 99% людей сухой воздух не беспокоит, важно, чтобы во внутренних помещениях была вентиляция: ”Если носитель вируса находится в помещении, то ничто не уберет из комнаты микробы, кроме вентиляции”. Чем больше вентиляции, тем будет чище, а риск заражения — ниже, добавил он, а людям с повышенной чувствительностью или аллергикам рекомендуется установить в спальне небольшой портативный увлажнитель воздуха.

Зачем нам увлажнитель

Продавец-консультант магазина бытовой техники Euronics Дмитрий объяснил, что специальный прибор — увлажнитель воздуха — может помочь увеличить относительную влажность в помещении, однако при увлажнении воздуха важно не заходить слишком далеко. Наиболее подходящая для человека относительная влажность — 40–60%.

Влажность — это водяной пар в воздухе, т. е. вода в газообразном состоянии. Относительная влажность обычно выражается в процентах, что указывает на отношение давления водяного пара в воздухе к давлению водяного пара, насыщающего воздух при той же температуре. Когда идет туман или дождь, относительная влажность обычно очень близка или равна 100%, потому что тогда воздух насыщен водяным паром (или очень близок к нему). Влажность

измеряется измерителем влажности, или гигрометром. Увлажнение — важная часть создания приятного климата в отопительный сезон.

”Избыточно сухой воздух вреден для здоровья, вызывая различные слизистые и аллергические реакции. Правильное увлажнение воздуха обеспечивает сохранность мебели и других предметов в помещении. Комнатные растения, мебель, картины, полы, музыкальные инструменты и книги могут быть повреждены слишком сухим воздухом. Кроме того, статическое электричество в сухом воздухе может мешать работе компьютеров”, — перечисляет консультант.

Человек может испытывать дискомфорт, находясь в месте, где воздух слишком сух, и не связывать свое самочувствие именно с пониженной влажностью. Между тем, пониженная влажность — распространенная проблема в квартирах и домах с центральным отоплением, особенно в спальнях и детских комнатах, в офисах, где хранится большой архив документов, в серверных комнатах, музеях и некоторых производственных помещениях.

По словам Дмитрия, увлажнители воздуха различают ультразвуковые, паровые и традиционные. Попробуем в них разобраться.

Ультразвуковые

Наиболее распространенный и популярный тип увлажнителей, где испарение, а точнее — генерация мельчайшей водяной взвеси происходит за счет высокочастотных колебаний встроенной в бак ультразвуковой мембраны. Это холодный метод увлажнения. В воздух при этом выделяется не привычный нам пар, поднимающийся от кипящего чайника, а похожий на него туман из мельчайших капелек воды. Современные модели обладают дополнительными функциями, например, могут иметь подсветку и служить ночниками, или благодаря емкости для эфирных масел заменить аромалампу.

В числе популярных недорогих ультразвуковых увлажнителей воздухa, например, Ballu UHB-310 производительностью увлажнения 300 мл/час. Его цена в таллиннских магазинах бытовой техники начинается от 26.99 евро. Пользователи отмечают наличие капсулы для добавления ароматических масел, фильтр предварительной воздухоочистки, наличие индикатора низкого уровня воды и возможность выбрать один из пяти режимов работы. В качестве недостатка названо довольно громкое периодическое бульканье и отсутствие пульта дистанционного управления.

Существенно более дорогая, но и более мощная модель — Boneco U700 производительностью до 600 мл/час, цены на прибор — от 199 евро. Пользователи оценили вместимость резервуара 9 л и возможность выбора холодного или теплого пара, авторежим и встроенный гигростат, наличие контейнера для ароматизирующих масел, низкий уровень шума — до 25 дБ, а также картридж с ионообменной смолой и серебряный фильтр ISS. Минусы — довольно высокая цена и не очень точные показания гигростата.

Паровые

Принцип работы парового увлажнителя воздуха заключается в выпаривании воды с помощью вентилятора. Воздух увлажняется паром, полученным при кипячении воды, за счет чего процесс максимально гигиеничен — нейтрализуются бактерии, неприятные запахи. Увлажнитель с горячим паром особенно полезен для комнатных растений, но потребляет больше электроэнергии по сравнению с другими типами увлажнителей. Увлажнение воздуха холодным паром — более экономичное решение.

В качестве примера можно привести Beurer LB 55, производительность которого можно выбрать в 2 уровнях: 200 или 400 мл/час. Резервуар вмещает 6 л. Дисплея, гигрометра, термометра нет; в сравнении с ультразвуковыми и традиционными разновидностями потребляет заметно больше электроэнергии. Цены начиная от 47.90 евро.

Интересна также модель Stadler Form Fred, в первую очередь благодаря космическому дизайну. По отзывам пользователей, прибор воду расходует довольно экономно, работает тихо и подает сигнал о низком уровне воды. Расход воды 340 мл/час, емкость резервуара для воды — 3,7 литра. Но, как и все увлажнители воздуха этой группы, потребляет прилично электричества. В магазинах Эстонии можно встретить по цене от 119 евро.

Традиционные

Принцип действия такого прибора заключается в насыщении воздуха влагой, которая естественным образом улетучивается с мокрой поверхности испарительного элемента, в роли которого может выступать специальный фильтр, картридж, но чаще всего это блок вращающихся внутри контейнера с водой дисков. Традиционные увлажнители часто представляют собой климатический комплекс с функцией мойки воздуха и благодаря встроенному фильтру очищают воздух не только от пыли, но и аллергенных частиц, например, пыльцы растений, от неприятных запахов с кухни и из туалета, запахов домашних животных и табачного дыма.

Традиционный увлажнитель — очиститель (мойка воздуха) Boneco W200 производительностью 350 мл/час увлажняет и чистит воздух с помощью 3D-губки. Пользователи хвалят два режима работы, дневной и ночной, при очень низком уровне шума и простоте в эксплуатации. Из недостатков отмечают отсутствие дистанционного управления и встроенного гигрометра. Цена в магазинах Эстонии — от 189.90 евро.

Один из самых мощных традиционных увлажнителей — очистителей воздуха Boneco H680. Емкость для воды на 10 литров позволяет использовать климатический комплекс без остановки в течение длительного времени, расход воды 1000 мл/час. Цена от 846 евро.

Сыро, нормально или сухо?

Как определить, достаточно ли влажный воздух в вашем доме? Если нет под рукой специального прибора — гигрометра, можно воспользоваться ”домашним” методом, для этого нужны только стакан воды и холодильник. Естественно, этот способ точных данных об уровне влажности в квартире не даст, но определенные выводы сделать позволит.

Наполните стакан холодной проточной водой и отправьте в холодильник. Через 3 часа достаньте стакан и расположите его в комнате вдали от источников тепла. Подождите 5 минут, затем оценивайте результат. Если стенки стакана высохли — в помещении пониженная влажность, стенки остались запотевшими — средняя, капли стекают по стенкам — повышенная.

Увлажняем своими руками

Если покупка специального увлажнителя не входит в планы, но увлажнить воздух все-таки хочется, можно воспользоваться и проверенными временем ”народными” способами. В интернете можно найти подробные инструкции, как сделать увлажнитель на батарею из пластиковой 5 л бутылки и длинной полосы ткани, однако этот способ годится лишь для дома, где нет любопытных малышей. Чаще всего можно услышать совет повесить на батарею мокрое полотенце или простыню. Это и действенно, и безопасно, однако недостаток этого метода в том, что высыхает текстиль довольно быстро и его придется регулярно смачивать, да и вид не слишком эстетичный.

В магазинах товаров для быта можно приобрести специальные емкости для воды, которые вешают на батарею. Вода постепенно испаряется из сосуда, наполняя помещение влагой. Чаще всего они выполнены из пластика или керамики, и бывают самых разных форм. Правда, площадь испарения у них небольшая, поэтому одной емкости может быть недостаточно. Крепления у них, как правило, надежные, а цена невелика. Например, Metrox324 — керамический сосуд в виде котенка для увлажнения воздуха весом 200 г и емкостью 235 мл стоит 7,99 евро, а лаконичный пластмассовый контейнер с металлическим крючком — всего 1,99.

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