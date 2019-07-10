С начала лечения маленькой Аннабель прошла неделя! Отец девочки: тревога от ожидания того, что будет впереди, довольно велика

Операция страдающей редким генетическим заболеванием эстонской малышки Аннабель прошла успешно. Врачи продолжают следить за ее восстановлением, поэтому семья по предварительным прогнозам пробудет в США еще три месяца.

”Была возможность ездить туда-обратно, но в данном случае с таким маленьким ребенком это было бы неразумно. Что касается здоровья, то сейчас нужно просто смотреть, чтобы после лечения не было никаких отклонений, температуры или кашля", — рассказал отец девочки Ахти Силк.

Кроме того, сейчас очень важно, чтобы малышка ничем не заразилась, поэтому семья не принимает гостей и не ходит в общественные места с большим скоплением народа — даже еду заказывает из магазина на дом.

Тем не менее, приходиться ходить в больницу сдавать анализы, а врач разрешил раз в день гулять с ребенком. Однако это не так легко, так как в Колумбусе сейчас около 33 градусов. Ахти рассказывает, что один раз днем температура достигла аж 38 градусов.

По его словам, первый месяц после после лечения является самым важным для Аннабель. Теперь родители ждет, когда уже можно будет наблюдать прогресс в состоянии их дочери.

"Каждый день, когда мы просыпаемся утром и видим, что Аннабель смеется и двигается, то сразу возникает вопрос, было ли это так и вчера или это что-то новое, результат лечения или просто взросления?" — признает Ахти.

"Тревога ожидания того, что будет впереди, довольно велика", — добавил он.