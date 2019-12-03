С начала года население Таллинна увеличилось на четыре тысячи человек

По данным регистра, в начале этого года в Таллинне было 453 033 жителей, но за день, ко 2 января, их число сократилось на 13 114 человек, поскольку из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось неточно - адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района.

Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на городские льготы, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью работника регистра в районной управе.

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