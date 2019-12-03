С начала года население Таллинна увеличилось на четыре тысячи человек
По данным Регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 декабря живет 443 912 человек, что на 371 превышает число зарегистрированных таллинцев в прошлом месяце. С начала года население города увеличилось на 3993 человека.
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