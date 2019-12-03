С начала года население Таллинна увеличилось на четыре тысячи человек
По данным Регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 декабря живет 443 912 человек, что на 371 превышает число зарегистрированных таллинцев в прошлом месяце. С начала года население города увеличилось на 3993 человека.
«Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
«Живым этого зверя не брать»
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки