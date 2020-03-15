С момента зарождения эпидемии департаменту поступили десятки "криков о помощи". На некоторые из них ведомство не ответило до сих пор

По данным издания, первый запрос был направлен 31 января, когда в Италии был зафиксирован первый случай заражения. Согласно данным регистра документов Департамента здоровья, на этот вопрос ведомство не ответило до сих пор, хотя отведенный на это срок истек еще 2 марта.

Ответ на второй из поступивших в тот день вопросов звучал следующим образом: ”Я бы посоветовал вам, прежде всего, попытаться успокоить своих работников, поскольку на настоящий момент нет причины переживать из-за коронавируса в Эстонии. Следует иметь в виду, что китайские туристы в Эстонии необязательно больны и их не надо боятся”.

Всего было сделано 67 запросов. На некоторые из них департамент ответил очень быстро, а на некоторые не ответил до сих пор.

Например, 21 февраля посольство США направило департаменту ряд очень конкретных вопросов по поводу готовности Эстонии к вирусу. Согласно регистру, департамент пока посольству не ответил. Срок истекает 22 марта.

Среди обращавшихся — различные предприятия, учреждения и ведомства. Так, например, торговая сеть Rimi интересовалась, могут ли заразиться их работники при обращении с прибывшим и Китая товаром. Министерство обороны спрашивало от имени союзнического государства, производит ли Эстония маски и медицинское снаряжение. Когда стало известно о заражении членов баскетбольной команды в Курессааре, местная Касса по безработице спросила, нужно ли отправлять работников домой.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!