С миру по нитке. Поможем Катерине выздороветь!

3 года назад у Катерины диагностировали почечную недостаточность в последней стадии. В результате тяжёлого и по-особенному протекающего заболевания пострадали также многие другие органы. Кровяное давление Катерины оставалось слишком высоким, несмотря на многие лекарства, возникли заболевания суставов и многие другие проблемы со здоровьем, в результате чего Катерина стала прикована к инвалидному креслу. Она нуждалась в диализе 4 раза в день и большую часть времени девочка проводила в больнице. Только этим летом, когда ее показатели крови были взяты под контроль благодаря Экулизумабу или Солирису, смогла отправиться девушка домой для ожидания новой почки. До 19 сентября ночи, когда семья Катерины получила долгожданное сообщение из центра по пересадке органов и девочку попросили через несколько часов быть в больнице.

Повторно проведённый консилиум эстонских врачей и их немецких коллег решил, что лечение Солирисом нужно продолжать ещё в течение примерно полугода. Детский Фонд очень надеется, что с начала следующего года финансировать лекарство уже будет Больничная касса, а не жертвователи. Но до нового года ещё целых 3 месяца, а лечебный план, составленный для Катерины, стоит 78600 евро.

Старший врач отделения нефрологии внутренней клиники Тартуского университета Май Розенберг утвердила на состоявшемся на прошлой неделе консилиуме решение: ”Лечащая команда Катерины считается, что в качестве продолжения лечения ей нужен препарат Солирис”.

Стратегический руководитель Детского Фонда Сиири Оттендер-Паасмаа выразила надежду, что храбрая Катерина своей борьбой, врачи клиники Тартуского университета своим опытом и умениями и жертвователи Детского Фонда своими большими сердцами доказали, что это лекарство жизненно необходимо и поможет: ”Теперь мяч в воротах Больничной кассы, и мы очень надеемся и верим, что неравное положение, длившееся целый год, когда дорогостоящее лекарство было доступно лишь при одном диагнозе и оставляло людей с другим диагнозом, почечной недостаточностью, без лекарства, не продолжится”.

Год назад Катерина сказала: ”Мое рождественское желание — стать здоровой!” Сегодня она, несмотря на крайне тяжелый год, очень близка к его исполнению.

"Дорогие помощники, мы знаем, что вы не оставите Катерину в беде! Пожалуйста, помогите Катерине победить в борьбе с этим тяжелым и очень по-особенному протекающим заболеванием почек!" — просит фонд.

Катерине можно помочь, позвонив на благотворительный номер телефона Детского Фонда, и выбранная вами сумма пожертвования будет добавлена в текущий счёт за телефон. Для пожертвования подходящей суммы следует позвонить на соответствующий номер телефона:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро

позвонив на 900550, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении ”Katerina”

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживала закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности более 4 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Чтобы подать заявление о получении пособия или сообщить о нуждающихся в помощи, пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.