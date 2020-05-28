28.05.2020, 21:12

С июня разрешено проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. И в помещениях тоже

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С июня разрешено проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. И в помещениях тоже
Jaanus Lensment

В июне общественные мероприятия могут проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе при условии, что при участии не более, чем 100 человек используется до 50% вместимости и все соблюдают правило 2+2. Об этом в социальных сетях сообщил премьер-министр ЭР Юри Ратас.

"Такие же условия будут применяться в это время к общественным собрания, залам казино и игровых автоматов. С 1 июня по этим же условиям можно организовывать деятельность основных школ, гимназий, учреждений профессионального образования, высших учебных заведений (кроме университетов и научно-исследовательских учреждений), учреждений повышения квалификации, клубов по интересам, а также открытых молодежных центров.

Мы пришли к таким решениям сегодня в правительстве, когда пересмотрели текущие ограничения исходя из оценки учёного совета распространению коронавируса в Эстонии", - говорится в сообщении Ратаса.

Напомним, что ранее максимальное число участников мероприятий в закрытых помещениях составляло 50 человек.

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