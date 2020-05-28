С июня разрешено проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. И в помещениях тоже(4)
В июне общественные мероприятия могут проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе при условии, что при участии не более, чем 100 человек используется до 50% вместимости и все соблюдают правило 2+2. Об этом в социальных сетях сообщил премьер-министр ЭР Юри Ратас.
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