С июня разрешено проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. И в помещениях тоже

"Такие же условия будут применяться в это время к общественным собрания, залам казино и игровых автоматов. С 1 июня по этим же условиям можно организовывать деятельность основных школ, гимназий, учреждений профессионального образования, высших учебных заведений (кроме университетов и научно-исследовательских учреждений), учреждений повышения квалификации, клубов по интересам, а также открытых молодежных центров.

Мы пришли к таким решениям сегодня в правительстве, когда пересмотрели текущие ограничения исходя из оценки учёного совета распространению коронавируса в Эстонии", - говорится в сообщении Ратаса.

Напомним, что ранее максимальное число участников мероприятий в закрытых помещениях составляло 50 человек.