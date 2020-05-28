С июня разрешено проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. И в помещениях тоже

Эти требования действуют как для публичных мероприятий (кино, театры, концерты и т.п.), так и для собраний, а также казино и залов игровых автоматов.

Требования для публичных мероприятий аналогично должны учитывать в своей работе основные школы, гимназии, профессиональные учебные заведения и вузы, курсы повышения квалификации и открытые молодежные центры, а также организации, занимающиеся образованием по интересам. Исключение составляют университеты и научные учреждения при организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По 30 июня действует правило 2+2 и ограничение до 100 участников также для проведения спортивных соревнований без зрителей в помещениях.

На свежем воздухе спортивные соревнования можно проводить со зрителями, учитывая, что общее число участников также не должно превышать 100. Кроме того, организатор должен обеспечить наличие средств дезинфекции.

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