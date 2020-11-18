С испанскими слизнями можно успешно бороться и поздней осенью

"Сейчас садоводам самое время просмотреть влажные и скрытые от солнечного света места своего сада. Места зимовки - такие как компостные кучи - следует в своем саду до наступления зимних морозов перекопать всем, у кого есть проблемы с испанскими слизнями", - рекомендует главный специалист Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Самый простой и гуманный способ уничтожения лузитанской улитки - сбор и уничтожение в кипящей воде. Уничтоженные слизни и их яйца можно закопать в землю или отнести в компостную кучу. Собранные листья и ботву нужно по возможности компостировать в саду в отдельном месте, отвезти на станцию отходов или использовать другие определенные местным самоуправлением возможности.

"В любое место садовый мусор свозить нельзя, так как там размножаются испанские слизни и другие вредители", - отметила Таммекянд.

В новом году борьба с вредителем будет самой эффективной, если начинать ее уже во время весенних садовых работ. Испанские слизни начинают проявлять активность довольно рано, уже при температуре +5 градусов. Регулярный весенний сбор улиток позволяет избежать их размножения и взрывообразного распространения летом. Рекомендация для весеннего сбора та же: собирать особей их яйца, а затем уничтожать в кипящей воде.

Эйке Таммекянд напоминает, что борьбу со слизнем нужно вести одновременно во всем районе его распространения. "Борьба с этим видом будет результативной только в сотрудничестве всего местного сообщества", - говорит она.

При этом нужно поберечь от гибели наших местных слизней, которые способствуют образованию в почве гумуса и являются для садовода полезными. Для этого эксперт Департамента окружающей среды советует по возможности избегать ядов и уяснить для себя отличительные признаки испанского слизня.

Видео о борьбе с испанским слизнем можно посмотреть здесь.