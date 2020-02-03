С февраля значительно изменились государственные экзамены по вождению

Основные изменения при приеме экзамена по теории вождения на категорию ”В”:

Больше нет подробно описанного по маневрам способа выполнения упражнения, экзаменуемый решает сам, как поступить в заданной ситуации. Перед каждым упражнением экзаменатор объясняет суть упражнения, цель и параметры оценивания.

При выполнении упражнения больше не устанавливается возможное количество попыток. Требующиеся на экзамене три упражнения надо выполнить в течение 10 минут. Экзаменатор считает экзамен не сданным, если экзаменуемый допускает серьезную ошибку или не выполняет упражнения в течение предусмотренного времени.

Больше нет определенного перечня ошибок, на основании которых экзамен по вождению считается не сданным. Экзаменатор принимает решение о том, сдан ли экзамен, исходя из того, соблюдает ли экзаменуемый правила движения и является ли его езда безопасной.

Если экзаменуемый не сдает экзамен в третий раз, то он направляется в автошколу для дополнительного обучения и должен пройти там не менее двух занятий по практическому вождению. На новый экзамен по вождению можно зарегистрироваться после завершения дополнительного обучения.

В прошедшем 2019 году Департамент шоссейных дорог принял 34 068 экзаменов по теории и 36 207 экзаменов по практике вождения. Экзамен по теории сдали с первого раза 76% и практический экзамен — 56% экзаменуемых. Из всех экзаменов по практическому вождению 26 370 были экзаменами на категорию ”В”, и эти экзамены сдал 41% претендентов на водительские права.

С новым постановлением Министерства экономики и коммуникаций ”Порядок приема экзамена у водителя моторного транспортного средства, предоставления ему права управления и формы водительских прав, а также требования к экзаменационным автомобилям”, которое регулирует учебный процесс и организацию экзаменов в автошколах, можно ознакомиться здесь.