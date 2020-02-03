С февраля значительно изменились государственные экзамены по вождению

С 1 февраля изменяется система предлагаемого автошколами обучения, а также процедура приема государственных экзаменов по теории и практике вождения. Новая система больше учитывает ситуацию в повседневном движении и дает экзаменуемому в будущем возможность лучше планировать свой процесс обучения, пишет Департамент шоссейных дорог.
Для тех учащихся, которые приступают к учебе в автошколе после 1 февраля, курс первичного обучения по управлению транспортным средством категории ”В” составляет не менее четырех недель, но это зависит, прежде всего, от возможностей школы при планировании учебной работы. Ученик должен пройти минимум 30 часов занятий по практическому вождению и 28 часов занятий по теории.
Основные изменения при приеме экзамена по теории вождения на категорию ”В”:
В экзамене по теории вождения прибавляется 10 вопросов, т.е. всего их будет 40, на которые необходимо ответить в течение 30 минут.
Теоретический экзамен состоит из двух частей: - 30 вопросов по правилам движения, психологии движения и о транспортном средстве, как и сейчас. При ответах разрешается допустить до пяти ошибок. - 10 вопросов о безопасности движения, которые описывают ситуации дорожного движения, когда в реальном движении кто-то может пострадать или погибнуть. При ответах можно допустить максимум одну ошибку.
В апреле добавится возможность зарегистрироваться на государственный экзамен по теории вождения сразу после того как в автошколе закончится изучение теоретической части. Таким образом, больше не надо будет ждать завершения занятий по учебной езде.· Стоит помнить о том, что сданный в Департаменте шоссейных дорог теоретический экзамен действителен 12 месяцев, и в течение этого времени необходимо сдать экзамен по практическому вождению.
Основные изменения при приеме экзамена по практике вождения на категорию ”В”:
Больше нет подробно описанного по маневрам способа выполнения упражнения, экзаменуемый решает сам, как поступить в заданной ситуации. Перед каждым упражнением экзаменатор объясняет суть упражнения, цель и параметры оценивания.
При выполнении упражнения больше не устанавливается возможное количество попыток. Требующиеся на экзамене три упражнения надо выполнить в течение 10 минут. Экзаменатор считает экзамен не сданным, если экзаменуемый допускает серьезную ошибку или не выполняет упражнения в течение предусмотренного времени.
Больше нет определенного перечня ошибок, на основании которых экзамен по вождению считается не сданным. Экзаменатор принимает решение о том, сдан ли экзамен, исходя из того, соблюдает ли экзаменуемый правила движения и является ли его езда безопасной.
Если экзаменуемый не сдает экзамен в третий раз, то он направляется в автошколу для дополнительного обучения и должен пройти там не менее двух занятий по практическому вождению. На новый экзамен по вождению можно зарегистрироваться после завершения дополнительного обучения.
В прошедшем 2019 году Департамент шоссейных дорог принял 34 068 экзаменов по теории и 36 207 экзаменов по практике вождения. Экзамен по теории сдали с первого раза 76% и практический экзамен — 56% экзаменуемых. Из всех экзаменов по практическому вождению 26 370 были экзаменами на категорию ”В”, и эти экзамены сдал 41% претендентов на водительские права.
С новым постановлением Министерства экономики и коммуникаций ”Порядок приема экзамена у водителя моторного транспортного средства, предоставления ему права управления и формы водительских прав, а также требования к экзаменационным автомобилям”, которое регулирует учебный процесс и организацию экзаменов в автошколах, можно ознакомиться здесь.
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