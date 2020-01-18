С февраля изменится порядок сдачи экзамена на получение водительских прав

С 1 февраля, когда вступят в силу новые правила, экзаменатор начнет оценивать поездку в целом и выносить решение на основании навыков, а не общего числа ошибок — чиновники считают, что новшество улучшит качество обучения и увеличит число тех, кому удалось сдать экзамен с первого раза.

"Да, здесь человеческий фактор будет присутствовать. Все-таки экзаменатор не робот, он не может на 100% объективно принимать экзамен, но он старается. Какая-то субъективность будет присутствовать на его взгляд. Но надеемся, что эта субъективность повлияет более положительно, чем отрицательно", — сказал "Актуальной камере" директор автошколы Altera Андрей Сорокин.

Поскольку именно практическая часть была и остается для многих ахиллесовой пятой при сдаче экзамена на Б категорию, то чиновники решили внести ещё нововведение в отношении тех, у кого не получилось за 3 попытки сдать экзамен по вождению.

"После третьей попытки сдать экзамен по вождению, человек должен взять в автошколе минимум два учебных часа, но не для того, чтобы просто их проездить. Мы хотим, чтобы человек забрал через электронное обслуживание департамента рапорт по своим экзаменам и с ним пошел в автошколу, чтобы уже там вместе с инструктором проработать недочеты и в четвертый раз сдать экзамен", — пояснил руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

Также изменение коснутся и теоретической части экзамена, где добавятся 10 вопросов, а сам экзамен будет состоять из двух частей: в первой будет 30 вопросов по ПДД, психологии движения и транспортным средствам, а во второй будет 10 вопросов по безопасности дорожного движения.