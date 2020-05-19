С этой недели вновь открыты для посещений таллиннские музеи, библиотеки и Ботанический сад

”Думаю, многие горожане с нетерпением ждали возможности вновь насладиться возможностями полезного проведения досуга не только виртуально, но и непосредственно на месте, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Тем более приятно, что библиотеки, музеи и Ботанический сад вновь открыты для посетителей. Все еще действуют некоторые ограничения, но они не мешают получать позитивные эмоции и приятный опыт посещения этих культурных учреждений”.

Таллиннский городской музей с этой недели приглашает всех заинтересованных ознакомиться как с новой выставкой, так и постоянной экспозицией. Со вторника, 19 мая, гостей ждут как Городской музей, так и крепостной музей Кик-ин-де-Кек. Со среды, 20 мая, вновь открыты Музей фотографии, Таллиннский русский музей и домик Петра I. Детский музей ”МияМилла” открыл уличные площадки еще 11 мая, но поначалу внутренние помещения из соображений безопасности будут закрыты.

С программой, предлагаемой Городским музеем, можно ознакомиться здесь: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Linnamuuseum-kutsub-taas-uudistama-nii-uusi-naitusi-kui-ka-pusiekspositsioone?filter_otsing_uudis_rubriik_id=35. В помещения музея могут заходить группы не более 10 человек, исключения только для семей, при этом необходимо соблюдать правило 2+2. На входе стоят дезинфицирующие средства для рук, а помещения регулярно очищаются.

Во время чрезвычайной ситуации работники Городского музей подготовили поддерживающие дистанционное обучение материалы и виртуальные экскурсии, которые можно смотреть и использовать в дальнейшем — виртуальный музей по-прежнему открыт: https://linnamuuseum.ee/ru/kiek-in-de-kok-ru/oznakomsa-s-veb-muzejem-zdes-ty-najdosh-veb-materialy-filialov-tallinnskogo-gorodskogo-muzeja/

В понедельник, 18 мая, открыли теплицы Ботанического сада. В центральной части комплекса — Пальмовом доме — ведутся ремонтные работы, но теплицы тропических, субтропических и сухолюбивых растений готовы к визитам посетителей. Тем не менее, сохраняются ограничения — в помещении могут одновременно находиться не более десяти человек, также нужно сохранять дистанцию между людьми. Тем, кто по-прежнему хочет оставаться в безопасности, можно отправиться в виртуальный тур: http://botaanikaaed.ee/ru/virtualnyj-tyr.