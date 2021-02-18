С этой недели начинается вакцинация от COVID-19 спасателей и полицейских

”Мы постараемся проводить вакцинацию в хорошем темпе, чтобы полицейские и спасатели, ежедневно обеспечивающие нашу безопасность, были защищены от вируса COVID-19. Важно, чтобы мы смогли сократить количество полицейских и спасателей, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с зараженными вирусом или болеют сами, и таким образом сохранить высокий уровень внутренней защищенности”, — сказал министр внутренних дел Кристьян Яани.

По словам заместителя генерального директора Спасательного департамента Андреаса Анвельта, крайне важно обеспечить здоровье и безопасность тех, кто отвечает за безопасность населения Эстонии. ”Спасатели каждый день подвергают себя опасности и выручают скорую помощь, когда в этом есть необходимость. Наша задача — спасать жизни, и при такой напряженной работе меньше всего хотелось бы беспокоиться за свое здоровье, а следовательно, за здоровье близких”, — сказал Анвельт.

Заместитель генерального директора Департамент полиции и погранохраны Янне Пикма: ”Теперь, когда у нас появилась возможность начать вакцинацию, мы постараемся, чтобы сотрудники ДППО и наши добровольцы могли вакцинироваться во всех крупных центрах по всей Эстонии. Мы хотим, чтобы те, кто обеспечивает безопасность и кто хочет вакцинироваться, могли сделать это при первой возможности и чувствовать себя увереннее перед лицом болезни”.

Вакцинацию служащих проводит договорный партнер Эстонской больничной кассы Медицинский центр Qvalitas. Вакцинация будет проводиться в два этапа с использованием вакцины AstraZeneca, более подробную информацию о вакцине можно найти на сайте Лекарственного департамента.

Цель вакцинации от COVID-19 заключается в том, чтобы защитить группы риска, у которых больше вероятность заразиться или у которых заболевание COVID-19 может протекать в тяжелой форме, предотвратить и сократить количество заболеваний и смертей, обусловленных COVID-19, уменьшить нагрузку на здравоохранительную систему и экономику и обеспечить нормальное функционирование общественной жизни.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!