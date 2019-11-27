С декабря в Астангу улучшится автобусное сообщение. Смотрите новые маршруты!

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что для города важно обеспечить качественный общественный транспорт в развивающихся районах.

”С одной стороны, важно изначально способствовать формированию привычки у жителей района передвигаться на общественном транспорте, с другой стороны, необходима критическая масса населения, чтобы автобус не ездил пустым. Следуя этой логике, мы приводим в порядок сеть общественного транспорта, создаем новые остановки и уплотняем графики. К сожалению, в последнее время важным фактором являлась нехватка человеческого ресурса”, — сказал Новиков.

Вице-мэр также рассказал, что в этом районе своей очереди дожидается линия из Астангу в Юлемисте, которая обеспечила бы работающим людям лучшие возможности для перемещения. Линию планируется открыть в следующем году.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги подчеркнул, что жители Астангу долго ждали улучшения автобусного сообщения и указали на это также, участвуя в ”Позитивной программе” Таллинна.

”Хааберсти — растущий район, и в Астангу становится все больше жителей. Действовавшее сообщение не удовлетворяло потребности населения, поэтому продление автобусной линии и запуск новой — без сомнений шаг в верном направлении”, — сказал Ханимяги, отметив, что разрабатываются и другие линии в Астангу.