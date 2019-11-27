27.11.2019, 13:13

С декабря в Астангу улучшится автобусное сообщение. Смотрите новые маршруты!


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С декабря в Астангу улучшится автобусное сообщение. Смотрите новые маршруты!
Foto: Madis Veltman

С 1 декабря 2019 года в Хааберсти будет продлен маршрут линии номер 61, обслуживающей микрорайон Астангу, а также откроется новая автобусная линия номер 62 Вяйке-Ыйсмяэ – Мяэкюла. Движение в микрорайоне планируется улучшить, несмотря на нехватку водителей.

Вице-мэр Андрей Новиков отметил, что для города важно обеспечить качественный общественный транспорт в развивающихся районах.

”С одной стороны, важно изначально способствовать формированию привычки у жителей района передвигаться на общественном транспорте, с другой стороны, необходима критическая масса населения, чтобы автобус не ездил пустым. Следуя этой логике, мы приводим в порядок сеть общественного транспорта, создаем новые остановки и уплотняем графики. К сожалению, в последнее время важным фактором являлась нехватка человеческого ресурса”, — сказал Новиков.

Вице-мэр также рассказал, что в этом районе своей очереди дожидается линия из Астангу в Юлемисте, которая обеспечила бы работающим людям лучшие возможности для перемещения. Линию планируется открыть в следующем году.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги подчеркнул, что жители Астангу долго ждали улучшения автобусного сообщения и указали на это также, участвуя в ”Позитивной программе” Таллинна.

”Хааберсти — растущий район, и в Астангу становится все больше жителей. Действовавшее сообщение не удовлетворяло потребности населения, поэтому продление автобусной линии и запуск новой — без сомнений шаг в верном направлении”, — сказал Ханимяги, отметив, что разрабатываются и другие линии в Астангу.

Маршрут линии номер 61 продлевается от остановки Астангу, через улицу Астангу в сторону Палдиского шоссе до остановки Котермаа. Как в направлении Котермаа, так и в сторону Ярвеской больницы появятся остановки Котермаа на одноименной улице и остановка Ялами на улице Астангу. Остановки и маршрут следования между Ярвеской больницей и остановкой Астангу не изменятся. Новый отрезок движения в сторону Ярвеской больницы пройдет через улицы Котермаа, Тагала, Палдиское шоссе и улицу Астангу, а в направлении Котермаа — через Астангу и Котермаа. Для сохранения интервала на линию выйдет дополнительный автобус.

На новой автобусной линии номер 62 в направлении Мяэкюла будут следующие остановки: Вяйке-Ыйсмяэ паркла, Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса теэ, Ярвекалда, Паэмурру. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Паэмурру, Мооналао, Котермаа, Ярвекалда, Ярвеотса теэ, Вяйке-Ыйсмяэ и Вяйке-Ыйсмяэ паркла.

Маршрут линии номер 62 в направлении Мяэкюла пройдет через Ыйсмяэ теэ, Палдиское шоссе, улицу Мяэкюла и Палдиское шоссе. В сторону Вяйке-Ыйсмяэ маршрут пройдет через Палдиское шоссе, улицы Мооналао, Котермаа, Астангу, Палдиское шоссе и Ыйсмяэ теэ. Обслуживание линии будет осуществляться по будням, субботам и воскресеньям.

Графики движения опубликованы на странице https://transport.tallinn.ee/

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