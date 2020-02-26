С чистого листа: Эстония и Россия готовят соглашение о налогообложении

Эстония и Россия начали с чистого листа подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения, передает rus.err.
Соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное Сиймом Калласом и Валентиной Матвиенко в 2002-м году, но так и не ратифицированное российской стороной уже забыто.
"Налоговая политика сильно изменилась. И бессмысленно продолжать работать над предыдущим договором. Лучше начинать с чистого листа. Эстония предложила свою версию соглашения российской стороне в декабре прошлого года", - сказала "Актуальной камере" завотделом налоговой политики эстонского минфина Лемми Оро.
Впереди, как минимум, два раунда переговоров - один в Эстонии, другой в России.
По словам Оро российские чиновники подтвердили, что получили эстонскую версию документа и в конце января пообещали, что пришлют свою версию текста.
"Будем надеяться, что процесс пойдет. Очень надеюсь, что мы дойдем до финиша", - сказала Оро.
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