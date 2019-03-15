С четверга изменится организация движения в районе Пассажирского порта

В то же время улица Уус-Садама закроется на участке между улицами Рейди и Туукри. Для пешеходов движение по улице будет открыто. Доступ к недвижимости на улице Уус-Садама будет открыт для местных жителей через улицу Туукри.

С 25 марта частично будет перекрыт перекресток на улице Ахтри. Будет закрыт выезд со стороны порта на улицу Йые и правый поворот в направлении бульвара Мэре. Временно в качестве выезда можно будет использовать переулок Лоотси. Сворачивать можно будет на улицу Туукри как налево, так и направо. Из порта также можно будет выехать через улицу Петроолеуми, перед D-терминалом.

Водители, желающие проехать из порта через улицу Йые на Нарвское шоссе или улицу Пронкси, могут воспользоваться следующими маршрутами. Либо выехать через улицу Петроолеуми на Нарвское шоссе, либо из переулка Лоотси свернуть направо на Туукри, или же развернуться после перекрестка на Ахтри или на бульваре Мэре.