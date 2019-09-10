С бесплатного концерта начинается в среду осенний сезон в Социальном центре Хааберсти

Также помимо кружков по интересам, в социальном центре завтра пройдет бесплатный концерт, куда приглашаются все желающие. В эту среду, 11 сентября, в 15:00, выступит аккордеонный ансамбль «Амулет», который завершит серию летних уличных кафе социального центра.

По словам старейшины района Хааберсти Андре Ханимяги, деятельность социального центра каждый год расширяется. «Просторные помещения отремонтированного в 2017 году социального центра, предлагают очень много возможностей. В этом году в стенах Социального центра Хааберсти начнёт работу 35 кружков по интересам, более чем для 500 желающих», - сказал старейшина.

Добавятся много новых кружков, позволяющих больше двигаться. В начале сентября стартовал кружок по занятиям йогой, а уже в октябре начнется кружок по танцам. «Так как движение особенно важно для физического и морального состояния пожилых людей, в социальном центре позаботятся о том, чтобы каждый желающий нашел что-то себе по душе», - прокомментировал Ханимяги.

«Кто хочет тренироваться самостоятельно, тот по рабочим дням может воспользоваться спортивным залом, где имеется беговая дорожка, велосипед и многое другое. Вместе с другом можно поиграть в корону и в бильярд. Также в осеннем сезоне продолжат свою работу и кружки по рукоделию, языковые курсы и клубы по пению», - сказал старейшина.

«Мы ждём как жителей нашего района, так и жителей соседних районов ознакомиться с услугами Социального Центра Хааберсти», - пригласил Ханимяги.

У Социального центра Хааберсти есть три основных направления деятельности. Домашний уход за пожилыми, детская комната для детей, нуждающихся в помощи, и дневной центр для пожилых, где работают кружки по интересам и проводят различные мероприятия. Также на месте предлагают много различных услуг.