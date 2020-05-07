С 8 мая правительство снимает ограничения на передвижение между островами и материком

Согласно действовавшему с 4 мая порядку, между островами Сааремаа, Муху, Хийумаа, Вормси, Кихну, Рухну и Мания могли передвигаться люди, у которых на островах, согласно регистру народонаселения, имелись место жительства, дополнительный адрес или место постоянного пребывания. Также такую возможность имели ближайшие члены их семей.
С завтрашнего дня ограничение на свободу передвижения будет отменено, и между островами и материком, а также между самими островами смогут свободно ездить все люди, вне зависимости от места жительства. Поскольку риск распространения коронавируса, сопутствующий движению между островами и материком, значительно уменьшился, отмена ограничения является пропорциональной мерой.
Останется в силе общее правило 2+2: в публичных местах можно передвигаться по одному или вдвоем, придерживаясь с остальными дистанции в два метра.
Движение между островами и материком открывалось постепенно, чтобы избежать новой вспышки инфекции. Если ситуация с COVID-19 ухудшится, правительство может изменить свое решение.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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