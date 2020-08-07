С 7 августа полиция ограничивает в Тартумаа ночную продажу алкоголя
С сегодняшнего дня, 7 августа, для предотвращения распространения коронавируса полиция ограничивает в Тартуском уезде продажу алкоголя ночью.
С сегодняшнего дня, 7 августа, для предотвращения распространения коронавируса полиция ограничивает в Тартуском уезде продажу алкоголя ночью.
Руководитель Лыунаской префектуры Валло Коппель сказал, что запрет на продажу алкоголя в различных развлекательных заведениях, заведениях общепита и других учреждениях установлен прежде всего для обеспечения общественного порядка и защиты здоровья населения.
„Ограничение на ночную продажу алкоголя поможет уменьшить число посетителей баров, ночных клубов и других заведений, что, в свою очередь, должно уменьшить число контактов с заболевшими", — сказал Коппель.
Запрет на розничную продажу алкоголя действует с сегодняшнего дня с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение действует до нового распоряжения Лыунаского префекта, то есть до тех пор, пока не исчезнет необходимость в таком ограничении. Необходимость ограничения будет оцениваться как минимум один раз в неделю, но, по предварительной оценке, это кратковременное ограничение, срок действия которого зависит в большой степени от поведения людей.
За соблюдением распоряжения будет следить местное самоуправление в сотрудничестве с полицией.
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