С 4 мая автобусы маршрута 24А будут временно направлены в объезд

В направлении Estonia:

Маршрут: Кадака пст., ул. Мяэалусе, ул. Теадуспарги, ул. Акадеэмиа.

Дополнительные временные остановки: остановка на улице Мяэалусе после перекрестка с бульваром Кадака, остановка на улице Теадуспарги после перекрестка с улицей Маэалусе, остановка перед перекрестком с улицей Акадеэмиа.

В направлении Кадака:

Маршрут: ул. Акадеэмиа, ул. Теадуспарги, ул. Мяэалусе, Кадака пст.

Дополнительные временные остановки: остановка на улице Теадуспарги после перекрестка с Акадеэмиа теэ, остановка перед перекрестком с улицей Мяэалусе, остановка на улице Мяэалусе перед перекрестком с бульваром Кадака.

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