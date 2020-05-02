С 4 мая автобусы маршрута 24А будут временно направлены в объезд
В связи с проведением строительных работ на улицах Рая и Мяэпеалсе, с начала рабочего дня 4 мая и до конца рабочего дня 30 июня автобусы маршрута номер 24А направятся в объезд.
В связи с проведением строительных работ на улицах Рая и Мяэпеалсе, с начала рабочего дня 4 мая и до конца рабочего дня 30 июня автобусы маршрута номер 24А направятся в объезд.
В направлении Estonia:
Маршрут: Кадака пст., ул. Мяэалусе, ул. Теадуспарги, ул. Акадеэмиа.
Дополнительные временные остановки: остановка на улице Мяэалусе после перекрестка с бульваром Кадака, остановка на улице Теадуспарги после перекрестка с улицей Маэалусе, остановка перед перекрестком с улицей Акадеэмиа.
В направлении Кадака:
Маршрут: ул. Акадеэмиа, ул. Теадуспарги, ул. Мяэалусе, Кадака пст.
Дополнительные временные остановки: остановка на улице Теадуспарги после перекрестка с Акадеэмиа теэ, остановка перед перекрестком с улицей Мяэалусе, остановка на улице Мяэалусе перед перекрестком с бульваром Кадака.
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