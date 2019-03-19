С 31 марта в расписания движения поездов Elron вводятся изменения

В связи с переходом на летнее время и началом ремонта железной дороги с 31 марта будут введены изменения в расписания движения поездов по всем направлениям. Eesti Raudtee продолжит реконструкцию железной дороги на участках Таллинн-Палдиски и Тапа-Нарва.
С целью обеспечения удобного и ритмичного движения поездов, Eesti Raudtee продолжит в этом году работы по реконструкции железной дороги на участках Таллинн-Палдиски и Тапа-Нарва.
„Мы делаем капитальный ремонт на станциях Кейла и Клоога, где мы заменяем как шпалы, так и старые стрелочные переводы. На участке Тапа-Кадрина будут продолжены начатые в прошлом году работы, а осенью мы приступим к работам также на участке Табивере-Кяркна. Ремонтные работы сопровождаются изменениями в расписаниях движения поездов и их частичной заменой автобусами”, — сказал руководитель строительного отдела Eesti Raudtee Рихо Вяткин.
В графике движения, который начнет действовать с конца марта, большие изменения затронут маршрут Таллинн-Нарва, на котором время отправления некоторых поездов сместится примерно на час. „Поскольку из-за перевода часовых стрелок изменится расписание движения поезда Таллинн-Москва, наши поезда не смогут следовать старому расписанию. В то же время, отныне утром можно будет раньше добраться из Таллинна до Раквере, Йыхви и Нарвы, чего хотели он нас также пассажиры”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „Вместе с Eesti Raudtee мы постарались обеспечить, чтобы изменения были по возможности небольшими и учитывали потребности пассажиров. Мы надеемся, что пассажиры отнесутся с пониманием к неудобствам, связанным со строительными работами”.
При планировании железнодорожных поездок необходимо следить за информацией, публикуемой на домашней странице Elron www.elron.ee, а также на информационных стендах, установленных на посадочных платформах, где публикуются также расписания движения на время выполнения ремонтных работ.
Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.