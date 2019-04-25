С 27 апреля можно будет вновь поехать в Пиуза на поезде

К предстоящему летнему сезону Пиуза вновь будет связана железнодорожным сообщением. С 27 апреля во все дни недели можно будет поехать на отправляющемся из Тарту в 10.13 поезде в Пиуза, чтобы своими глазами увидеть песчаные пещеры; по выходным дням в направлении Пиуза предусмотрен также дополнительный рейс с отправлением в 15.18. Обратно из Пиуза в Тарту по рабочим дням можно будет выехать в 14.48, а по выходным дням — в 13.35 и 17.00. Расписание движения всех поездов из Пиуза согласовано с расписанием движения поездов из Тарту в таллиннском направлении.

Посетить пещеры Пиуза и природоохранную зону Пиуза будет можно, отправившись туда на поезде, до конца летнего сезона, т.е. до 29 сентября.

Вводящееся в действие с 27 апреля расписание движения по маршруту Тарту-Койдула-Пиуза опубликовано на домашней странице Elron и на информационных стендах посадочных платформ.

Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.