С 26 августа вводятся изменения в расписание Elron. До Палдиски автобус заменит поезд, рейс Кейла-Таллинн увеличат

С понедельника, 26 августа, пассажирам, следующим в направлении Палдиски, больше возможностей для поездки обеспечат также подменные автобусы. В утренние часы в расписание движения включен также дополнительный поезд Кейла-Таллинн.
”Поскольку из-за ведущихся ремонтных работ на станции Клоога по-прежнему можно пользоваться только одним путем, мы не можем следовать в Палдиски с обычной частотой. В то же время, вскоре начнется новый учебный год в школах, отпуска также подошли к концу, что привело к заметному росту числа пассажиров. Именно поэтому между Кейла и Палдиски в дополнение к поездам мы обеспечиваем перевозку пассажиров автобусами”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
”В рабочие дни мы заменим автобусами почти все поезда, которые в настоящее время не смогут курсировать из-за ремонтных работ. Прошу обратить внимание, что в некоторых случаях в Палдиски отправятся два автобуса: один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а другой будет следовать в Палдиски без остановок, благодаря чему пассажиры смогут добраться туда быстрее. Обязательно следите за информационными табличками на автобусах, чтобы выбрать правильный автобус”.
”Чтобы обеспечить нашим клиентам достаточное количество сидячих мест, мы внесли в расписание движения также и другие изменения, которые в вечерний час пик позволят использовать два сцепленных друг с другом состава. Чтобы уменьшить переполненность поездов и обеспечить более подходящую по времени поездку, в утренний час пик мы также запустим дополнительный поезд Кейла-Таллинн. Эти изменения также позволят нам снять запрет на провоз велосипедов в черте Таллинна, который в настоящее время действует в рабочие дни на двух поездах, следующих в западном направлении”, — подчеркнут менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
Подробная информация об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron; в ближайшее время она также будет вывешена на информационных стендах посадочных платформ; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.
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