С 26 августа вводятся изменения в расписание Elron. До Палдиски автобус заменит поезд, рейс Кейла-Таллинн увеличат

”Поскольку из-за ведущихся ремонтных работ на станции Клоога по-прежнему можно пользоваться только одним путем, мы не можем следовать в Палдиски с обычной частотой. В то же время, вскоре начнется новый учебный год в школах, отпуска также подошли к концу, что привело к заметному росту числа пассажиров. Именно поэтому между Кейла и Палдиски в дополнение к поездам мы обеспечиваем перевозку пассажиров автобусами”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”В рабочие дни мы заменим автобусами почти все поезда, которые в настоящее время не смогут курсировать из-за ремонтных работ. Прошу обратить внимание, что в некоторых случаях в Палдиски отправятся два автобуса: один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а другой будет следовать в Палдиски без остановок, благодаря чему пассажиры смогут добраться туда быстрее. Обязательно следите за информационными табличками на автобусах, чтобы выбрать правильный автобус”.