С 19 марта все родители могут зарегистрировать рождение ребенка в э-регистре народонаселения

"Из-за государственного чрезвычайного положения мы ускорили внедрение возможности электронной регистрации рождения. С изначально планировавшейся на конец марта разработкой усердные разработчики закончили уже сейчас, — констатировала заведующая отделом по делам народонаселения Министерства внутренних дел Энель Пунгас. — В нынешнем чрезвычайном положении мы настоятельно просим родителей новорожденных детей использовать для регистрации рождения э-услугу, чтобы избежать походов в учреждения и заражения".
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Как украинская биатлонистка вытолкнула россиянку с трассы. Видео
Эксперты выяснили, какая группа крови больше подвержена COVID-19
С какой группой крови больше шансов заболеть коронавирусом
Сомнений больше нет: COVID-19 - создание рук человека