С 18 мая могут открыться бассейны и спортклубы, с июля — кинотеатры

Министр культуры Тынис Лукас сказал ERR, что в июле лимит посещаемости для мероприятий на свежем воздухе составит 1000 человек, а для мероприятий в помещении — 500 человек. Последнее означает, что с июля открыть свои двери смогут в том числе кинотеатры и театры.

С 18 мая, по словам премьер-министра Юри Ратаса, будут разрешены соревнования под открытым небом, но без зрителей. Лимит участников таких соревнований — 100 человек, среди которых как сами спортсмены, так судьи и вспомогательный персонал.

Также с 18 мая разрешено открыть свои двери для проведения тренировок спортивным бассейнам. Однако бассейны, расположенные в спа-центрах, пока останутся закрытыми.

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