С 18 мая могут открыться бассейны и спортклубы, с июля — кинотеатры

С 18 мая по решению правительства в Эстонии снова можно будет тренироваться в спортклубах и плавать в бассейнах, а с июля будут разрешены публичные мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещениях. Правда, с определенными ограничениями по числу посетителей, пишет RusERR.
Министр культуры Тынис Лукас сказал ERR, что в июле лимит посещаемости для мероприятий на свежем воздухе составит 1000 человек, а для мероприятий в помещении — 500 человек. Последнее означает, что с июля открыть свои двери смогут в том числе кинотеатры и театры.
С 18 мая, по словам премьер-министра Юри Ратаса, будут разрешены соревнования под открытым небом, но без зрителей. Лимит участников таких соревнований — 100 человек, среди которых как сами спортсмены, так судьи и вспомогательный персонал.
Также с 18 мая разрешено открыть свои двери для проведения тренировок спортивным бассейнам. Однако бассейны, расположенные в спа-центрах, пока останутся закрытыми.
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