С 16 марта заработал инфотелефон по коронавирусу 1247

Консультация по телефону 1247 не распространяется на медицинские рекомендации и консультации. Для получения медицинских рекомендаций и консультации семейного врача следует по-прежнему звонить по номеру 1220, где на звонок ответят люди с медицинской подготовкой. Если необходимо вызвать скорую помощь, нужно по-прежнему звонить по номеру 112. В центре внимания службы информационной поддержки 1247 находятся темы, не охваченные службами 112 и 1220.

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