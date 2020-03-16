С 16 марта установлен запрет на посещение задержанных в арестных домах

„Установление запрета на посещение — это превентивная мера по предотвращению распространения вируса в арестные дома. Поэтому, как и в тюрьмах, с сегодняшнего дня действует запрет на посещения задержанных в арестных домах”, — сказал ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Пауль Пихельгас.

У задержанных по прежнему есть возможность встречаться с чиновниками, которые ведут делопроизводство, прокурорами и защитниками. Посылки можно высылать только по почте. У задержанных есть возможность воспользоваться мобильным телефоном для личных звонков как минимум раз в неделю.

Решения об изменении ограничений будут приниматься, исходя из ситуации, об этoм сообщат на сайте полиции и СМИ.

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