С 15 марта будет ограничен выход на лед Теплого и Псковского озер

Так как лед на озерах становится все тоньше, то с пятницы, 15 марта, будет запрещено выходить на легких транспортных средствах на лед Теплого и Псковского озер. С субботы, 16 марта, будет запрещен выход на лед этих озер и пешком.
„При потеплении состояние льда изменяется с каждым часом. Советуем всем рыбакам ознакомиться с информацией о состоянии льда и действующих ограничениях на странице Департамента полиции и погранохраны. Таким образом вы можете определить для себя безопасный маршрут и быть уверенным в том, что сможете вернуться без проблем на берег", — сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.