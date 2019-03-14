14.03.2019, 19:05

С 15 марта будет ограничен выход на лед Теплого и Псковского озер


rus.delfi.ee
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Kalurid jäid Peipsil lõksu
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Так как лед на озерах становится все тоньше, то с пятницы, 15 марта, будет запрещено выходить на легких транспортных средствах на лед Теплого и Псковского озер. С субботы, 16 марта, будет запрещен выход на лед этих озер и пешком.

„При потеплении состояние льда изменяется с каждым часом. Советуем всем рыбакам ознакомиться с информацией о состоянии льда и действующих ограничениях на странице Департамента полиции и погранохраны. Таким образом вы можете определить для себя безопасный маршрут и быть уверенным в том, что сможете вернуться без проблем на берег", — сказал руководитель кордона Муствеэ Ялмар Эрнитс.

Выхода на лед Чудского озера ограничения пока не касаются.

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