С 14 по 19 мая пассажиров в Таллиннском порту будут тестировать на коронавирус(1)
В четверг в Таллиннском порту началось тестирование на коронавирус прибывающих из Хельсинки в столицу Эстонии пассажиров, пишет RusERR.
В четверг в Таллиннском порту началось тестирование на коронавирус прибывающих из Хельсинки в столицу Эстонии пассажиров, пишет RusERR.
Тестирование добровольное и бесплатное для граждан Эстонии. Предварительная регистрация не требуется. Пробы на вирус из носа берутся в порядке живой очереди в белых палатках сразу после пересечения границы.
Результаты анализов будут доступны на следующий день в электронной среде digilugu.ee, пассажиров также будут оповещать по телефону или посредством СМС-сообщения. В случае положительного ответа следует незамедлительно остаться на двухнедельном карантине вместе с людьми, с которыми контактировал инфицированный.
Тестирование будет проходить в терминалах А и D c 14 по 19 мая. При необходимости правительство продлит период тестирования.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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