С 11 января обычное обучение восстановится в большинстве эстонских уездов

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 11 до 17 января учебные заведения останутся закрытыми. Ограничения не коснутся учеников 1-4-х, а также 9-х и 12-х классов, которые смогут, начиная с 11 января учиться в школах.

Начиная с 11 января в остальных 13 уездах Эстонии учеба начнется в привычном формате.

Все ограничения на спортивную деятельность и деятельность по интересам сохраняются в Ида-Вирумаа и Харьюмаа до 17 января. В остальных уездах - до 10 января.

Правительство обсудит еще раз действующие ограничения в сфере образования и спорта на заседании 7 января.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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