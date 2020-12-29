С 11 января обычное обучение восстановится в большинстве эстонских уездов

Правительство по предложению министра образования и науки Яака Ааба приняло решение разрешить с 11 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа возобновить контактное обучение для учеников 1-4-х, а также 9-х и 12-х классов. В других уездах Эстонии учеба возобновится в обычном порядке.
В Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 11 до 17 января учебные заведения останутся закрытыми. Ограничения не коснутся учеников 1-4-х, а также 9-х и 12-х классов, которые смогут, начиная с 11 января учиться в школах.
Начиная с 11 января в остальных 13 уездах Эстонии учеба начнется в привычном формате.
Все ограничения на спортивную деятельность и деятельность по интересам сохраняются в Ида-Вирумаа и Харьюмаа до 17 января. В остальных уездах - до 10 января.
Правительство обсудит еще раз действующие ограничения в сфере образования и спорта на заседании 7 января.
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