С 1 января выходить на больничный станет проще

Эти средства будут выделены дополнительно к 2,5 миллиона евро, предусмотренным в бюджете Больничной кассы. Таким образом, на выплату компенсаций по больничному в следующем году будет выделено 5 миллионов евро.

”Сегодня финансовая комиссия также внесла предложение комиссии по социальным делам в ускоренном порядке провести производство по проекту закона о внесении изменений в Закон о медицинском страховании и в другие законы. Законопроект создаст правовые основания для выплаты компенсаций по больничному листу”, — сказал председатель финансовой комиссии Айвар Кокк. Он добавил, что благодаря поправке больше людей, заболев, сможет остаться дома, а это, в свою очередь, позволит сократить распространение коронавируса. Временная мера по выплате компенсаций будет действовать с 1 января по 30 апреля 2021 года.

Член финансовой комиссии Рийна Сиккут отметила: ”Если у человека проявились симптомы заболевания, ему следует оставаться дома, чтобы не заразить своих коллег. Благодаря изменениям в бюджете выход на больничный меньше повлияет на доходы и быт человека”.

Поправки к третьему чтению инициированного правительством проекта закона о государственном бюджете на 2021 год (254 SE) можно представлять до 30 ноября. Третье чтение законопроекта запланировано на пленарном заседании, которое пройдет 9 декабря.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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