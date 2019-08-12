С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком

Начиная с 1 сентября 2019 года, плата по уходу за ребенком ни в связи с новорожденным, ни в связи с каким-то другим ребенком, растущим в семье, больше не назначается. Свободные средства государство поэтапно свяжет с новой системой родительского возмещения в период 2020-2022.

Размер платы по уходу за ребенком составляет 38,36 евро ежемесячно, начиная с окончания родительской компенсации и до достижения ребёнком 3-летнего возраста. Если дополнительно в семье растут дети в возрасте от трех до восьми лет, платим им в связи с их воспитанием плату по уходу за ребёнком в размере 19,18 евро в месяц на ребёнка. Семьи с тремя и более детьми имеют право получать плату по уходу за ребенком (19,18 евро) в связи с воспитанием всех детей, не достигших 8-летнего возраста.

Всем семьям, где ребенок родится не позднее 31 августа, будут назначена и выплачиваться плата по уходу за ребенком на предыдущих основаниях. Также тем, кому плата по уходу за ребенком уже назначена на момент 31 августа 2019, выплата пособия будет продолжена.

Выплата пособия по уходу за ребенком будет продолжена до его окончания, но не позднее 31 августа 2024.

Обратите внимание, что пособие по уходу за ребенком и детское пособие являются различными видами пособия.

С 1 сентября 2019 года будет отменено только пособие по уходу за ребенком. Детское пособие и все другие семейные пособия продолжают выплачиваться!