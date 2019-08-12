С 1 сентября в Эстонии прекратят назначать плату по уходу за ребенком

В связи с детьми, родившимися начиная с 1 сентября 2019 года, плата по уходу за ребенком ни в связи с новорожденным, ни в связи, ни с одним другим ребенком, растущим в семье, больше не назначается. Свободные средства государство поэтапно свяжет с новой системой родительского возмещения в период 2020-2022.

Всем семьям, где ребенок родится не позднее 31 августа, будут назначена и выплачиваться плата за уход за ребенком на предыдущих основаниях. Также тем, кому плата по уходу за ребенком уже назначена на момент 31 августа 2019, выплата пособия будет продолжена.

Выплату пособия по уходу за ребенком будет продолжена до его окончания, но не позднее 31 августа 2024.

Обратите внимание, что пособие по уходу за ребенком и детское пособие являются различными видами пособия.

С 1 сентября 2019 года будет отменено только пособие по уходу за ребенком. Детское пособие и все другие семейные пособия продолжают выплачиваться!

Пособие на ребенка на первого и второго ребенка составляет 60 евро в месяц на каждого ребенка, а в случае рождения третьего или каждого последующего ребенка детское пособие на ребенка составляет 100 евро в месяц. Родитель имеет право на получение детского пособия, начиная с рождения ребенка и до достижения ребёнком 16-летнего возраста (или если ребенок учится- до достижения ребёнком 19 лет).