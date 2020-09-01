С 1 сентября система проверки подлинности медикаментов заработает в полную силу

По словам председателя правления Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA (REKS) (Эстонское целевое учреждение по контролю за подлинностью лекарств) Рауля Милля, полуторагодичный срок обучения и практики прошел быстро, а с 1 сентября используемая система войдет в силу в полном объеме, как и предусмотрено директивой Европейского Союза. ”Переходный период завершен почти в 2/3 стран ЕС, принявших директиву о фальсифицированных лекарственных средствах. Этот дополнительный срок дал ценную отсрочку и REKS, и аптекарям, оптовым торговцам и производителям лекарств, возможность обновить рабочие процессы и отработать их. Мы убеждены, что это обеспечит нам более плавный и эффективный переход”, — отметил Милль.

Заместитель генерального директора Департамента лекарственных средств Катрин Кийск отмечает, что полуторагодичный переходный период был насыщен работой между REKS, оптовиками, аптекарями и владельцами лицензий на торговлю. ”Департамент также участвовал в разработке системы контроля, которая соответствовала бы требованиям и эффективно обеспечивала бы выдачу лекарств пациентам. Аптекари играют в этом ключевую роль: их знание системы защитных элементов и сообщений об ошибке, а также отлаженные рабочие процессы служат основой бесперебойной выдачи лекарств”, — заявила Кийск.

В результате вступления в силу директивы с 9 февраля 2019 года для проверки подлинности лекарств теперь используются новые, гораздо более безопасные упаковки рецептурных препаратов. Каждая упаковка снабжена уникальной двухмерной маркировкой и цифровым идентификационным кодом. Отпуская лекарство, аптекарь проверяет соответствие информации в системе коду безопасности на упаковке. Упаковка также снабжена защитным устройством, позволяющим пациенту самостоятельно проверить, не вскрывали ли ее ранее. В Эстонии за неделю проверку подлинности проходит более 700 000 рецептурных препаратов. В странах ЕС за тот же период проверку проходит около 150 миллионов лекарств.

Руководитель аптеки Ласнамяэского центра здоровья провизор Мооника Марков считает, что проверка препаратов на подлинность добавила аптекарям работы и обязанностей. ”Поэтому и важно, чтобы каждая аптека так наладила работу, чтобы весь персонал знал свои обязанности и сферу ответственности. Я считаю, что документировать подозрения на подделку или упаковки лекарств, по которым поступило сообщение об ошибке, а также снимать их с продажи в аптеке должны определенные люди, руководство или другое ответственное лицо, чтобы покупателям не приходилось подолгу ждать у прилавка. Клиентам и пациентам не следует излишне волноваться — судя по опыту предыдущих полутора лет, сообщения об ошибке поступают в основном по редко используемым или выдаваемым в исключительных случаях препаратам”, — заверила Марков.