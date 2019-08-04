С 1 сентября школы получат право досматривать личные вещи учеников: что следует знать школьникам и их родителям

Под мерами воздействия подразумевается, что при обоснованных подозрениях школа будет иметь право проверить ученика и находящиеся при нем личные вещи (сумки, карманы, одежду, школьные принадлежности и т.д.) или предметы, которыми он пользуется (личный запирающийся школьный шкафчик, ящик стола и т.д.) для того, чтобы убедиться, что в распоряжении ученика нет опасных или запрещённых предметов и веществ.

В случае обнаружения запрещённых предметов и веществ они могут изыматься на хранение. Школа имеет право изъять их даже в том случае, если ученик не пользовался ими в школе.

В случае подозрений на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или веществ, вызывающих наркотическое опьянение (или их употребление), школа должна незамедлительно известить об этом полицию.

В зависимости от степени опасности, школа возвращает изъятые на хранение опасные предметы и вещества родителям ученика или передаёт их полиции (например, в случае оружия, взрывчатых или наркотических веществ).

Кто имеет право досматривать учеников и их вещи?

Согласно закону, применять меры воздействия (досматривать ученика и его вещи) сможет директор или назначенное директором иное лицо с высшим образованием, имеющее соответствующие подготовку и знания, в т.ч. в образовательно-воспитательной сфере и детской психологии.

Важно также то, что досматривать учеников можно только при обоснованных подозрениях, и это должны делать представители того же пола (за исключением осмотра вещей в закрывающемся шкафчике) и только в присутствии как минимум ещё одного школьного работника. Представитель другого пола может проводить досмотр одежды ученика только в том случае, если представителя того же пола невозможно привлечь и промедление может подвергнуть опасности жизнь и здоровье самого ученика или других лиц либо чужое имущество.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что ученик должен быть заранее осведомлён о причинах досмотра и ему должно быть сделано предложение выдать запрещённые предметы или вещества добровольно. В случае, если возникает ситуация и есть достаточно оснований предполагать, что запрещённые предметы или вещества могут находиться под одеждой на теле ученика, то тогда досмотр проводится исходя из степени опасности с привлечением родителей или полиции. Спецсредства (в т.ч. металлоискатели) при досмотре использовать нельзя.

По итогам досмотра оформляется протокол, в котором указываются причина досмотра, его ход и присутствующие лица, список изъятых или взятых на хранение вещей, отметка о добровольной выдаче/невыдаче запрещённых предметов и пр. Протокол подписывает и ученик, или (если он отказывается) фиксируется его отказ от подписания протокола. Также надо уведомить родителей о проведённом досмотре и изъятии.

В случае активного сопротивления работникам школы рекомендуется вызывать полицию и исключить применение непропорциональной силы. Например, непропорциональным может считаться применение силы, когда взрослые будут излишне удерживать ученика, чтобы изъять у него предмет, опасность которого невелика. В тоже время ученику лучше самому добровольно отдать запрещённый предмет, чем иметь дело с полицией и дальнейшими последствиями для себя и родителей, так как теперь действия работников школы узаконены и, как следствие, может последовать более жёсткое наказание.

Все процедуры и информацию, связанные с проведением досмотра, следует считать деликатными личными данными, и они подлежат защите, обработке, и ответственности за нарушение работы с такими данными в соответствии с правовыми актами и Законом о защите личных данных.