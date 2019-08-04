04.08.2019, 09:25

С 1 сентября школы получат право досматривать личные вещи учеников: что следует знать школьникам и их родителям


Дмитрий Летт, председатель правовой комиссии городского собрания Силламяэ
Дмитрий Летт, председатель правовой комиссии городского собрания Силламяэ
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Koolikott
KoolikottFoto: Taavi Arus

С 1 сентября вступают в силу изменения Закона об основной школе и гимназии, по которым школы получат право досматривать личные вещи учеников и изымать у них запрещенные предметы или вещества. Также в законе добавлен и обозначен перечень опасных веществ и предметов, запрещённых к проносу в школу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон дополнен новыми положениями, дающими школе основания для применения мер воздействия, и обозначен порядок изъятия запрещённых предметов и веществ. Например, таких как:

● предметы, которые могут быть использованы в качестве огнестрельного или холодного оружия;

● алкоголь, табачные, наркотические и др. изделия и вещества, вызывающие опьянение или отравление;

● предметы и вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья ученика или окружающих лиц (щелочные вещества, пиротехнические и взрывчатые вещества и изделия, гарпуны, воздушные ружья и пистолеты, рогатки, баллончики с перечным газом, провода, кабеля, электроконденсаторы, деревянные ножи и мечи, дубинки, биты, стальные шарики, др. метательные или ударные орудия и т.п.);

● предметы и вещества, с помощью которых можно нанести ущерб школьному имуществу или уничтожить его (бритвенные лезвия, битое стекло, предметы для резки, пилы и т.п.).

Нововведения в законе дают возможность школам дополнять перечень запрещенных опасных предметов или веществ по своему усмотрению.

Раньше у школ не было правового основания изымать одни или другие опасные предметы и вещества, и для этого требовалось вмешательство полиции. Теперь же, при наличии перечня, школа сможет применять меры воздействия и проводить изъятие самостоятельно, без присутствия полицейских, чтобы сразу исключить риски влияния опасных веществ или использования запрещённых предметов.

Что такое ”меры воздействия”?

Под мерами воздействия подразумевается, что при обоснованных подозрениях школа будет иметь право проверить ученика и находящиеся при нем личные вещи (сумки, карманы, одежду, школьные принадлежности и т.д.) или предметы, которыми он пользуется (личный запирающийся школьный шкафчик, ящик стола и т.д.) для того, чтобы убедиться, что в распоряжении ученика нет опасных или запрещённых предметов и веществ.

В случае обнаружения запрещённых предметов и веществ они могут изыматься на хранение. Школа имеет право изъять их даже в том случае, если ученик не пользовался ими в школе.

В случае подозрений на обнаружение оружия, взрывчатых веществ или веществ, вызывающих наркотическое опьянение (или их употребление), школа должна незамедлительно известить об этом полицию.

В зависимости от степени опасности, школа возвращает изъятые на хранение опасные предметы и вещества родителям ученика или передаёт их полиции (например, в случае оружия, взрывчатых или наркотических веществ).

Кто имеет право досматривать учеников и их вещи?

Согласно закону, применять меры воздействия (досматривать ученика и его вещи) сможет директор или назначенное директором иное лицо с высшим образованием, имеющее соответствующие подготовку и знания, в т.ч. в образовательно-воспитательной сфере и детской психологии.

Важно также то, что досматривать учеников можно только при обоснованных подозрениях, и это должны делать представители того же пола (за исключением осмотра вещей в закрывающемся шкафчике) и только в присутствии как минимум ещё одного школьного работника. Представитель другого пола может проводить досмотр одежды ученика только в том случае, если представителя того же пола невозможно привлечь и промедление может подвергнуть опасности жизнь и здоровье самого ученика или других лиц либо чужое имущество.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что ученик должен быть заранее осведомлён о причинах досмотра и ему должно быть сделано предложение выдать запрещённые предметы или вещества добровольно. В случае, если возникает ситуация и есть достаточно оснований предполагать, что запрещённые предметы или вещества могут находиться под одеждой на теле ученика, то тогда досмотр проводится исходя из степени опасности с привлечением родителей или полиции. Спецсредства (в т.ч. металлоискатели) при досмотре использовать нельзя.

ТОП

По итогам досмотра оформляется протокол, в котором указываются причина досмотра, его ход и присутствующие лица, список изъятых или взятых на хранение вещей, отметка о добровольной выдаче/невыдаче запрещённых предметов и пр. Протокол подписывает и ученик, или (если он отказывается) фиксируется его отказ от подписания протокола. Также надо уведомить родителей о проведённом досмотре и изъятии.

В случае активного сопротивления работникам школы рекомендуется вызывать полицию и исключить применение непропорциональной силы. Например, непропорциональным может считаться применение силы, когда взрослые будут излишне удерживать ученика, чтобы изъять у него предмет, опасность которого невелика. В тоже время ученику лучше самому добровольно отдать запрещённый предмет, чем иметь дело с полицией и дальнейшими последствиями для себя и родителей, так как теперь действия работников школы узаконены и, как следствие, может последовать более жёсткое наказание.

Все процедуры и информацию, связанные с проведением досмотра, следует считать деликатными личными данными, и они подлежат защите, обработке, и ответственности за нарушение работы с такими данными в соответствии с правовыми актами и Законом о защите личных данных.

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