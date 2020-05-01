С 1 мая принимаются заявки от претендентов на получение премии за содействие интеграции

”Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, помогают им найти общий язык и наладить взаимное сотрудничество”, — сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. ”Для участия в конкурсе ожидаются и те проекты, осуществление которых началось еще в прошлом году, так и те проекты, претворение в жизнь которых началось или начнется в этом году и которые завершатся в сентябре”, — добавила Кристина Пиргоп.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

1) лучший популяризатор культуры (ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств);

2) лучший создатель диалога культур (налаживание сотрудничества между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком);

3) лучший распространитель информации (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов);

4) самая яркая организация года (организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).

На конкурс можно представить проекты, осуществленные с 1 октября 2019 года по 22 сентября 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство, которое находится на домашней странице Фонда интеграции https://integratsioon.ee/konkurss-loimumisvaldkonna-2019-2020-aasta-preemiatele. На этой же странице можно ознакомиться и с руководством по заполнению ходатайства. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой ”Kandideerimine — lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiad”. Срок подачи ходатайств — 23 сентября 2020 года.