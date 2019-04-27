С 1 мая меняются расписания движения нескольких столичных автобусов

В рабочие дни на линию 4 добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.

Дополнительные отправления предусмотрены по рабочим дням на линии 12.

Дополнительный автобус будет выходить в рабочие дни на линии 20 и 20A, что позволяет уплотнить график движения. Автобусы на линии 20А будут в ходу и по воскресеньям.

Дополнительные отправления предусмотрены на линии 49.

На линии 59 по рабочим дням добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.