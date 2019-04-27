27.04.2019, 12:00

С 1 мая меняются расписания движения нескольких столичных автобусов


rus.delfi.ee
EST
С 1 мая меняются расписания движения нескольких столичных автобусов
Ekspress Meedia

на линиях 4, 12, 20, 20A, 25, 49 и 59. С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте.

В рабочие дни на линию 4 добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.

Дополнительные отправления предусмотрены по рабочим дням на линии 12.

Дополнительный автобус будет выходить в рабочие дни на линии 20 и 20A, что позволяет уплотнить график движения. Автобусы на линии 20А будут в ходу и по воскресеньям.

Дополнительные отправления предусмотрены на линии 49.

На линии 59 по рабочим дням добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.

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