27.04.2019, 12:00
С 1 мая меняются расписания движения нескольких столичных автобусов
на линиях 4, 12, 20, 20A, 25, 49 и 59. С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте.
на линиях 4, 12, 20, 20A, 25, 49 и 59. С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте.
В рабочие дни на линию 4 добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.
Дополнительные отправления предусмотрены по рабочим дням на линии 12.
Дополнительный автобус будет выходить в рабочие дни на линии 20 и 20A, что позволяет уплотнить график движения. Автобусы на линии 20А будут в ходу и по воскресеньям.
Дополнительные отправления предусмотрены на линии 49.
На линии 59 по рабочим дням добавляется автобус, что позволяет уплотнить график движения.
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