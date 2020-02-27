С 1 марта изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

Поправками к Закону об оружии будет полностью имплементирована директива ЕС об огнестрельном оружии. Изменения призваны унифицировать условия контроля за приобретением оружия и владением им в Европейском союзе. На основании директивы оружию будет присвоен единый класс А, В или С, который основывается на степени опасности оружия.

Определение класса оружия не изменит внутригосударственные правила обращения с оружием, также не изменится ввоз оружия в третьи страны и вывоз оружия из них.

”С вступлением в силу поправок на основании паспорта на оружие в пределах ЕС можно будет с целью охоты путешествовать только с оружием низкого класса опасности, или класса С. Для поездки в другое государство с оружием большей огневой мощи необходимо запросить в нем предварительное разрешение и затем — выдаваемое полицией однократное разрешение”, — пояснила ведущий служащий охраны общественного порядка бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и пограничной охраны Рийта Прооса.

”В связи с новыми классами оружия просим владельцев паспорта на огнестрельное оружие проверить внесенные в него данные. Перед поездкой в другое государство нужно для изменения данных обратиться в полицию, где паспорт на огнестрельное оружие будет заменен без уплаты государственной пошлин”, — пояснила Прооса.