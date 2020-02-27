С 1 марта изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

Директива запрещает с целью самозащиты и защиты своего имущества приобретать такое полуавтоматическое оружие с нарезным стволом, магазин которого вмещает более 20 патронов в случае пистолета и более 10 патронов — в случае ружья. Изменения касаются только огнестрельного оружия с нарезным стволом, стреляющего патронами центрального воспламенения. Такое оружие смогут впредь приобретать только стрелки, занимающиеся соответствующим видом спорта, коллекционеры и люди, занимающиеся историческими реконструкциями.
”Владельцы оружия с магазином увеличенной емкости, зарегистрировавшие оружие до 1 марта, могут его иметь и им владеть на имевшихся до сих пор условиях вплоть до отчуждения оружия. Люди, у которых есть магазин увеличенной емкости, но нет соответствующего оружия, должны не позднее 31 августа 2020 года передать магазин полиции”, — заявила Прооса.
Директива уточняет также перемещение по Европейскому союзу акустического или приведенного в непригодное к стрельбе состояние оружия и регулирует другие мелкие изменения в коллекционировании и хранении оружия, а также в уточнении понятий.
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