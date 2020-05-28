С 1 июня откроются общественные пляжи Таллинна

Первого июня в Таллинне откроется пять общественных пляжей, где также будет действовать правило 2+2. К работе на пляжах приступят и спасатели.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, наряду с работой по оповещению населения, на пляжах Какумяэ и Харку также планируется установить предупреждающие таблички.
”Правило 2+2 продолжает действовать в общественных местах и внутренних помещениях, поэтому дистанцию в два метра следует соблюдать и на пляжах. Мы обратились к службе береговой охраны G4S с просьбой, при необходимости, делать отдыхающим замечания, однако первоочередная задача спасателей — спасение купающихся, которые попали в опасную ситуацию”, — сказал Ханимяги.
Ханимяги добавил, что на пляжах Хааберсти идут работы по благоустройству.
”По заказу районной управы приведены в порядок старые скамейки и устанавливаются дополнительные. К началу сезона на пляжах появятся новые мусорные контейнеры и будет просеян песок”, — перечислил старейшина.
Первого июня будут открыты в общей сложности пять пляжей: Харку, Какумяэ, Пирита, Пикакари и Штромка.
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