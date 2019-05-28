28.05.2019, 07:01

С 1 июня меняется расписание движения общественного транспорта в столице


rus.delfi.ee
EST
Tramm, buss, jalgratas
Tramm, buss, jalgratasFoto: Rauno Volmar

С 1 июня общественный транспорт Таллинна переходит на летнюю систему организации движения, сообщает Раэпресс.

Расписание меняется почти на всех автобусных, а также на всех трамвайных и троллейбусных линиях. С новыми расписаниями можно ознакомиться здесь.

Читайте также: