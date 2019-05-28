28.05.2019, 07:01
С 1 июня меняется расписание движения общественного транспорта в столице
С 1 июня общественный транспорт Таллинна переходит на летнюю систему организации движения, сообщает Раэпресс.
С 1 июня общественный транспорт Таллинна переходит на летнюю систему организации движения, сообщает Раэпресс.
Расписание меняется почти на всех автобусных, а также на всех трамвайных и троллейбусных линиях. С новыми расписаниями можно ознакомиться здесь.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.