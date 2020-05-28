С 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать в Эстонию без карантина

Человек может въехать в Эстонию, если у него нет симптомов болезни и до этого он провел в вышеперечисленных странах не меньше, чем время, равное инкубационному периоду COVID-19, то есть как минимум последние 14 дней.

По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.

Министерство иностранных дел должно будет опубликовать на своей домашней странице список стран с соответствующей статистикой. Список будет пересматриваться раз в неделю.

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