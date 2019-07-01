С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве

Торговая палата составила обзор наиболее важных изменений в законодательстве, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года. Для предпринимателей самым важным изменением будет то, что теперь в общественном секторе нужно будет представлять счета только в электронном виде. Всего с начала июля в силу вступает 25 правовых акта.
В общественном секторе принимают счета только в электронном виде
С 1 июля вступает силу изменение, согласно которому предприятия и другие юридические лица должны будут отправлять своим партнерам в общественном секторе только в э-счета.
Юридическим лицом публичного сектора считаются государственные и местные органы управления, государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, а также все организации, находящиеся в их прямом или опосредованном ведении (как коммерческие, так и недоходные).
Алкогольные акцизы снижаются на четверть
С 1 июля снижаются акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25 процентов. В результате акцизная сумма с поллитровой бутылки пива (крепостью 5%) уменьшится на 0,1 евро, а с одного литра водки — на 2,51 евро. Главная цель изменений — сократить приграничную торговлю.
Срок давности по некоторым требованием продляется
Срок давности требований в связи с нанесенным в результате противоправных действий ущербом, а также по требованиям на основании гражданского иска в рамках уголовного производства увеличивается с 10 до 20 лет. Цель изменений — упрочить права кредитора.
Продленный срок давности применяется в отношении требований по вступившим в силу с 1 июля судебным решениям, судебным договоренностям и другим исполнительным документам.
Срок давности других гражданско-правовых требований, к примеру, требований об оплате стоимости покупки согласно договору купли-продажи или требований, исходящих из договора о кредите, по-прежнему будут составлять десять лет.
Изменение списка льготников по налогообложению будут производить оперативнее
С начала июля вступает в силу поправка, согласно которой изменяются принципы составления списка имеющих льготы по подоходному налогу недоходных и религиозных обществ, а также целевых учреждений. Теперь налоговый администратор будет обновлять список 1 числа каждого календарного месяца. Сейчас обновление происходит два раза в год.
Новые ограничения в продаже сигарет и электронных сигарет
Начиная с 1 июля начинает действовать запрет на демонстрацию табачных изделий и связанных с ними товаров, а также торговых марок в местах розничной торговли.
Вместе с тем вступает в силу требование, что жидкость для электронных сигарет не может содержать ароматизаторы, за исключением ароматизатора с запахом и вкусом табака. С июля запрещается дистанционная продажа табачных изделий и связанных с ними товаров. Это означает, что теперь запрещается покупать в интернет-магазинах сигареты или электронные сигареты и жидкости к ним.
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