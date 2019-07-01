С 1 июля вступают в силу пять существенных изменений в законодательстве

В общественном секторе принимают счета только в электронном виде

С 1 июля вступает силу изменение, согласно которому предприятия и другие юридические лица должны будут отправлять своим партнерам в общественном секторе только в э-счета.

Юридическим лицом публичного сектора считаются государственные и местные органы управления, государственные учреждения и учреждения местного самоуправления, а также все организации, находящиеся в их прямом или опосредованном ведении (как коммерческие, так и недоходные).

Алкогольные акцизы снижаются на четверть

С 1 июля снижаются акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь на 25 процентов. В результате акцизная сумма с поллитровой бутылки пива (крепостью 5%) уменьшится на 0,1 евро, а с одного литра водки — на 2,51 евро. Главная цель изменений — сократить приграничную торговлю.

Срок давности по некоторым требованием продляется

Срок давности требований в связи с нанесенным в результате противоправных действий ущербом, а также по требованиям на основании гражданского иска в рамках уголовного производства увеличивается с 10 до 20 лет. Цель изменений — упрочить права кредитора.

Продленный срок давности применяется в отношении требований по вступившим в силу с 1 июля судебным решениям, судебным договоренностям и другим исполнительным документам.

Срок давности других гражданско-правовых требований, к примеру, требований об оплате стоимости покупки согласно договору купли-продажи или требований, исходящих из договора о кредите, по-прежнему будут составлять десять лет.