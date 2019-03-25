С 1 апреля повышается цена доставки пенсий на дом

Повышение цены касается также около 700 клиентов Эстонской кассы по безработице, которым почтальоны Omniva доставляют на дом пособие по трудоспособности. Всем этим людям будут отправлены информационные письма о повышении цены. Им сообщат, как можно отказаться от доставки на дом, какие есть другие возможности для получения пособия. Руководитель отдела пособий по трудоспособности Эстонской кассы по безработице Реэт Рауд поясняет, что в том случае, если клиент не желает, чтобы ему доставляли на дом пособие по трудоспособности по повышенной цене, ему следует при первой возможности подать в Кассу по безработице ходатайство, на основании которого будет изменён способ получения пособия по трудоспособности. ”Подписанное вручную ходатайство можно отправить по почте, подписанное дигитально — по электронной почте. Можно также прийти в подходящее отделение Кассы по безработице и подать ходатайство на месте”, — отметила Рауд и добавила, что необходимая форма ходатайства доступна на домашней странице Кассы по безработице.

Услугу доставки на дом пенсий, пособий и возмещений Департаменту социального страхования и Кассе по безработице оказывает Omniva. Предыдущая цена 7.70 действовала с начала текущего года. ”Цена повысилась в связи с изменением в новой госпоставке определённых условий, которые влияют на цену услуги доставки на дом, — отметила руководитель почтовой службы и член правления Omniva Мари Аллесе. — Новые условия и цена согласованы на два года”.

При возникновении вопросов можно звонить по инфотелефону Департамента социального страхования 612 1360 или по инфотелефону Кассы по безработице 15 501.